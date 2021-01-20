Масове ДТП в районі метро "Чернігівська"

Олег Тимченко Відео 09:42, 20.01.2021

У Києві в середу, 20 січня, біля станції метрополітену "Чернігівська" сталася аварія за участю шести автомобілів.

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