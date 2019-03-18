Масова втеча з РПЦ: оприлюднено статистику

Рішення про перехід із РПЦ в Україні в новостворену ПЦУ прийняли вже понад 500 парафій.

Про це повідомляє ТСН. Лідером за активністю переходів залишається Волинська область. Там кількість парафій, які вийшли з РПЦ, вже перевалила за сотню, тоді як загальна кількість зареєстрованих громад цієї церкви в регіоні одна з найбільших в Україні – більше 600.

Також багато парафій ухвалили рішення перейти до ПЦУ у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській та Львівській областях. Зокрема, в одному з районів Львівщини всі парафії колишнього Московського патріархату перейшли в ПЦУ.

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