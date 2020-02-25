Масниця: кулінарна експертка про рецепти млинців
Кулінарна експертка Наталя Левензон у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Вона прокоментувала відзначання всесвітнього Дня млинця та святкування Масниці в Україні.
"Сьогодні всі дотримуються правильного харчування, і тому в млинцях ми теж намагаємося якось щось замінювати. Замінити ми можемо білу пшеничну муку. Я навіть вдома заміняю на цільнодзернову, можна рисову, можна гречану, кукурудзяну. Можна змішувати борошно навпіл, можна додати в той же млинець для кольору сік буряка, він виходить червоний. Можна урізноманітнити це. Я більше використовую соняшникову олію, але для смаку вершкове масло дає кремовий присмак, який олія не дасть. Тому роблю навпіл", - заявила Левензон.
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