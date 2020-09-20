Машини внутрішніх військ потягнулися в район резиденції Лукашенка

Мирослав Семенюк Відео 11:59, 20.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський дозволив іти на вибори без довідок про судимість

В лікарні Одеси черги зі швидких, медики хамлять і лікують не за протоколом – журналістка

Трампа спробували отруїти смертельною речовиною з Канади

"Слуга народу" зробив пропозицію коханій на партійному з’їзді

Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 у Європі