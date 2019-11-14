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14 листопада • оновлено в 14:11
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Машини проти людей – реальність чи вигадка?

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Команда Corridor Digital оприлюднила відео, в якому начебто проводиться тестування робота компанії Boston Dynamics.

Машини проти людей – реальність чи вигадка?

Машини проти людей – реальність чи вигадка?

Скріншот з відео

В цьому відео робот виконує військові завдання, стріляє по мішенях з різної зброї, не завдаючи шкоди людям, які намагаються йому завадити, відверто знущаючись над ним.

Машини проти людей – реальність чи вигадка?

Машини проти людей – реальність чи вигадка?

Скріншот з відео

Справа в тому, що команда Corridor Digital оприлюднює фейкові відео із застосуванням комп’ютерної графіки, метою яких є відобразити ганебне ставлення людей до роботизованої техніки.

Машини проти людей – реальність чи вигадка?

Машини проти людей – реальність чи вигадка?

Скріншот з відео

Під час запису відео жоден робот не постраждав.

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