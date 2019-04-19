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Марш по Хрещатику: до дебатів залишаються лічені години

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Напередодні дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський", прихильники Петра пороша зібралися на Майдані Незалежності. ПОЗД, після виступу Петра Порошенка вони почали марш по Хрещатику, у напрямку до спортивної арени.

Обговорюємо з глядачами прямого ефіру те, що відбувається в ці хвилини в Києві.

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