Марш по Хрещатику: до дебатів залишаються лічені години

Марш по Хрещатику: до дебатів залишаються лічені години380Читати матеріал російською
Напередодні дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський", прихильники Петра пороша зібралися на Майдані Незалежності. ПОЗД, після виступу Петра Порошенка вони почали марш по Хрещатику, у напрямку до спортивної арени.
Обговорюємо з глядачами прямого ефіру те, що відбувається в ці хвилини в Києві.
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