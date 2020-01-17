Мародери в Ірані викрадали речі загиблих пасажирів рейса МАУ

На місці аварії літака МАУ в Ірані були помічені мародери, які збирали речі загиблих пасажирів.

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, територія, де впав Boeing, належно не охоронялася.

"На місці падіння лайнера побачили купу незрозумілого народу... Іранців, які збирали речі, уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам'ять лишав", – розповів він.

Рувін зазначив, що особисте майно жертв, які вціліли, допомогли визначити причину авіакатастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Рухані на своїй сторінці у Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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