Головна Новини
17 січня • оновлено в 17:45
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Мародери в Ірані викрадали речі загиблих пасажирів рейса МАУ

46
Читати матеріал російською

На місці аварії літака МАУ в Ірані були помічені мародери, які збирали речі загиблих пасажирів.

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, територія, де впав Boeing, належно не охоронялася.

"На місці падіння лайнера побачили купу незрозумілого народу... Іранців, які збирали речі, уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам'ять лишав", – розповів він.

Рувін зазначив, що особисте майно жертв, які вціліли, допомогли визначити причину авіакатастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини