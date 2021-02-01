Marietta презентувала кліп "Буду твоя"

Obozrevatel, В'ячеслав Буткалюк Відео 21:00, 1.02.2021

Що таке свята на двох, чим приваблива Одеса взимку, як не помічати хейтерів у соцмережах та як долати сімейні кризи, – про все в межах проекту TheGuest розповіла співачка, радіоведуча та тревел-блоґерка Marietta

  • Кліп "Буду твоя" знімали студенти постпродакшн школи Інни Грабар

  • Кліп візуалізує новий формат live-концертів,

  • Marietta розповіла про стосунки з чоловіком та як він ставиться до її творчості

  • Співачка поділилась враженнями від зимової Одеси

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