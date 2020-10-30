Marietta презентувала хітову композицію "Буду твоя"
Трек “Буду твоя” від Marietta вже можна почути в ефірі радіостанцій та знайти на цифрових майданчиках
Виконавиця, радіоведуча та тревел-блоґерка Marietta під час карантину подорожувала Україною
Marietta розкрила секрети ідеальних стосунків із чоловіком
Співачка Marietta зізналась кому адресує пісню "БУДУ ТВОЯ" і розкрила секрети ідеальних стосунків із чоловіком
Записувала нові пісні, подорожувала Україною і плекала стосунки з чоловіком, з яким разом більше 10 років, - це наповнення карантинного життя про яке особисто розповіла виконавиця, радіоведуча та тревел-блоґерка, в рамках проекту TheGuest на Obozrevatel TV.