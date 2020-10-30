Співачка Marietta зізналась кому адресує пісню "БУДУ ТВОЯ" і розкрила секрети ідеальних стосунків із чоловіком

Записувала нові пісні, подорожувала Україною і плекала стосунки з чоловіком, з яким разом більше 10 років, - це наповнення карантинного життя про яке особисто розповіла виконавиця, радіоведуча та тревел-блоґерка, в рамках проекту TheGuest на Obozrevatel TV.