Марафон “хліба та видовищ” | Альо, гараж! REBOOT #320 267

Отже - “контрольний чекпоінт” для вітчизняних каральних органів - 1-е листопада.

І це один з ключових тезисів пресмарафону Президента Володимира Зеленського. Марафону, який, завдяки місцю його проведення, хтось з журналістів доволі влучно охрестив “марафоном хліба та видовищ”...

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