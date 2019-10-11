Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:27
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Марафон “хліба та видовищ” | Альо, гараж! REBOOT #320

267

Отже - “контрольний чекпоінт” для вітчизняних каральних органів - 1-е листопада.

І це один з ключових тезисів пресмарафону Президента Володимира Зеленського. Марафону, який, завдяки місцю його проведення, хтось з журналістів доволі влучно охрестив “марафоном хліба та видовищ”...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини