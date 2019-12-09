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9 грудня • оновлено в 23:56
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Маніпуляції, фейки і профнепридатність: як політичні опоненти використовували помилки команди Савіка Шустера

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У соціальній мережі Facebook розгорівся скандал через те, що прихильники Петра Порошенка звинуватили шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" у маніпуляціях. А це, виявилось, звичайна недбалість.

Так певні користувачі "помітили", що учасниця на ім'я Тетяна з Одеси у програмі від 6 листопада ставить питання міністру освіти Ганні Новосад, як освітянка, а у сюжеті за місяць, вона стає "підприємцем". Шляхом простих і нетривалих досліджень можна було помітити, що в принципі, це можливо і про це, хоча і мало мимохідь пише учасниця програми у соцмережах.

Проте, виправдовуючи таку "накладку" Савік Шустер примудрився навіть з'ясувати, чим "репетитор" відрізняється від "фрілансера".

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