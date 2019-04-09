Мама Володимира Зеленського встала на захист сина

Мати кандидата у президенти України Володимира Зеленського, Римма, поскаржилася журналістам, що на її сина безпідставно ллють бруд.

Вона вважає, що це нібито вигідно його опоненту, нинішньому главі держави Петру Порошенку. Свою думку жінка озвучила в інтерв'ю "Громадському".

"Я зараз захворіла і з цими виборами почуваюся так погано. І вже цей бруд не можу чути. Ми з чоловіком не можемо це терпіти. Він — порядний чесний хлопець. Те, що він заробив, він заробив своєю працею — гроші. Це ж він не крав! Скажіть, скільки можна поливати брудом людину? На цих усіх каналах самий бруд лише ллють! Я вважаю, це Порошенку вигідно. Так він же просто його знищує! Якась же має бути культура у людини все ж таки!" — обурилася мама Зеленського.

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