Мама Кевіна з "Один вдома" повторила свій крик

Юля Ухіна Відео 20:43, 4.12.2020 Оновлено: 20:44, 4.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Чи можливий сценарій Криму на Закарпатті? Ми розібралися, хто і навіщо спровокував новий конфлікт

Данія звернулася до Росії через окупацію українського Криму

Київська блогерка погрожувала "знищити магією" слідчу. Відео

В Одеській області суд позбавив російську мову статусу регіональної

Главою району на Закарпатті може стати громадянин Угорщини, – журналіст