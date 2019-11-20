Художники, які вибирають цей матеріал для себе, використовують вкрай незвичайні техніки нанесення фарби на полотно. Результат при цьому виходить завжди непередбачуваним, але дуже красивим. До того ж, за самим процесом малювання таких картин завжди приємно спостерігати.

Малювання рідким акрилом. Скріншот з відео

Малювання рідким акрилом. Скріншот з відео

Дана техніка нанесення фарби на полотно називається fluid-art. Майстри використовують акрил, який розводять в рідкому милі, лаку або кремі.

Спочатку в склянку наливається світла фарба, потім більш темна. Після цього, фарба розливається по полотну і рівномірно розподіляється по його площині.

Малювання рідким акрилом. Скріншот з відео

Малювання рідким акрилом. Скріншот з відео

Це просто – Вам обов'язково варто спробувати.

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