Маланка обов'язково співає: етнологиня про традиції святкування

Етнологиня Наталя Громова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона розповіла про традиції святкування Щедрого вечора та свята Маланки в Україні.

"Маланка має показати, що і як не треба робити, тобто на протидію. Всі оці і коза, і вертеп, це все має показати, як не треба робити. Вони щось можуть вкрасти, розбити. Ще, до речі, на Андрія можуть хлопці подібне робити. Крім того ось такою антиповедінкою звичаї показують нам, що це погано, що так робити не слід. І ще треба сказати, що це можуть робити лише "ряджані", тобто ті, кого спеціально для цього відрядили, а іншим не можна "робити збитки", - зазначила Громова.

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