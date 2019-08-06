Максимальна діджиталізація усіх процесів: депутатка повідомила про нововведення

Кандидат в народні депутати Ірина Верещук прокоментувала введення системи стеження за роботою депутатів нової Верховної Ради.

Вона зазначила, що просто так запровадити відповідну систему стеження за роботою усіх депутатів не можливо, адже це порушує права та свободи громадян. Якщо така система стеження і буде запроваджена, то лише зі згоди на це депутатів, додала Верещук. Вона зазначила, що, говорячи про подібну систему, її колеги мали на увазі лише представників фракції "Слуга народу".

Кандидатка в депутати зазначила, що жодних обговорень, щодо покарань за таке чи інше голосування не ведеться. За її словами кожен депутат фракції "Слуга народу" голосуватиме самостійно, так як вважатиме за потрібне.

Вона заявила, що у партії існує багато ініціатив щодо діджиталізації деяких застарілих процесів. Так, з 2020 року кожна новонароджена дитина отримуватиме ID-картку, яка одразу матиме індивідуальний податковий номер, отже потреби іти у податкову за відповідним папірцем по досягненні відповідного віку більше не буде. Верещук зазначила, що у фракції зараз багато говорять про онлайн- або смарт-послуги, які зменшать корупцію та бюрократію.

Верещук розкрила деякі таємниці стосовно системи "Е-малятко". Згідно цього нововведення пропонується перші 10 послуг, які були пов'язані із народженням дитини, наприклад, довідка з лікарні, місце реєстрації дитини, довідки, які потрібно збирати для отримання допомоги по догляду за дитиною та багато інших документів тепер можна буде зробити онлайн.

Кандидатка в народні депутати підтвердила, що електронний варіант проведення наступних президентських виборів в Україні є абсолютно реалістичним.

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