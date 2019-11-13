Макрону та Меркель зустріч у нормандському форматі не потрібна: Роман Безсмертний

Експредставник України у ТГК у Мінську Роман Безсмертний у прямому етері на ObozTV прокоментував імовірність зустрічі у "нормандському форматі" до кінця цього року.

"Давайте ми не будемо оптимістами, бо імовірність цієї зустрічі у цих умовах мінімальна. Я маю великий роботи у ТКГ та спілкування з Кремлем і розумію, що заяви Назарбаєва, позитивні величні роляції з Мінська, заяви Лаврова з Кремля - все це створює карту, з якої немає відповіді на питання, чи відбудеться "Норманді" взагалі. Тут є ще одна річ, яку ми ігноруємо - це позиція Меркель та Макрона. Макрон займається своїми виборами. І йому займатись якимись питаннями, які приносять мінімум, чи мінус, чи взагалі не вирішуються, не вигідно. Плюс це стосується України, яку він весь час педалює у негативному плані. І ще є Меркель. Меркель і "Північний потік" - це дорівнює... Тепер уявіть собі: тут Зеленський, тут Макрон, тут Путін - про що вона буде говорити? Тому ситуація виглядає так, що я просив би всіх - давайте будемо спокійніші, бо я не вірю в те, що воно от завтра відбудеться", - заявив Роман Безсмертний.

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