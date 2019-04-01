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Майбутнє Криму – в тумані: блогерка не побачила в програмах кандидатів позиції по окупованому півострову

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Блогер та журналіст Лариса Волошина зазначила, що для кримчан нинішні вибори президента дуже важливі, бо питання Криму, за її словами, майже не присутнє у передвиборчих програмах. Вона наголосила, що кримські татари не розуміють українську позицію; вони продовжують страждати і боротися, але не мають жодних політичних гарантій.

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