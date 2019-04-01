Майбутнє Криму – в тумані: блогерка не побачила в програмах кандидатів позиції по окупованому півострову

Майбутнє Криму – в тумані: блогерка не побачила в програмах кандидатів позиції по окупованому півострову123Читати матеріал російською
Блогер та журналіст Лариса Волошина зазначила, що для кримчан нинішні вибори президента дуже важливі, бо питання Криму, за її словами, майже не присутнє у передвиборчих програмах. Вона наголосила, що кримські татари не розуміють українську позицію; вони продовжують страждати і боротися, але не мають жодних політичних гарантій.
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