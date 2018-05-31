Магнітні бурі в Україні, вилучення активів "Газпрому" - новини на ObozTV

Чоловік, якому замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, сам прийшов до СБУ. У трьох країнах Європи почали вилучати активи російського "Газпрому". У Києві провели сьомий Національний молитовний сніданок. На Україну 1-2 червня насувається потужна магнітна буря.

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