Магічні обряди давнини: для чого збирали кров кандидатів

Не тільки діагностика стану здоров'я кандидатів у президенти країни, але можливе зберігання для історії в замороженому вигляді або магічних обрядів може бути використані їх зразки крові. Не дарма древнє українське народне повір'я говорить, що навіть в гостях у дівчат молодим людям не рекомендується їсти нічого, що має колір крові. Причарують.

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