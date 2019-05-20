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Має бути дотриманий конституційний порядок: експерт назвав набір формальних причин для розпуску парламенту

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Експерт із конституційного права Олександр Москалюк зазначив, якщо указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України буде оприлюднено до початку консультацій з головою та заступниками голови Ради та лідерами фракцій, то буде недотриманий конституційний порядок проведення процедури припинення повноважень парламенту.

За його словами, для цього ще необхідно мати факт відсутності парламентської коаліції, зафіксовані 30 днів відсутності такої коаліції та наявність консультацій президента з представниками народних обранців. Саме сукупність цих трьох факторів дають підстави для юридичного складу для того, аби запускати процес дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше учасник Конституційного процесу, один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка зазначив, що чинного президента під час таких консультацій можуть переконати, що розпуску парламенту не варто робити і ті законопроекти, на ухваленні яких наполягав Зеленській під час інавгураційної промови, можуть бути прийняті у спокійній робочий обстановці, а не суміщаючи цей процес з "роботою в полях", під час передвиборчої кампанії.

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