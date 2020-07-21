Мадонну оштрафували в Росії на 1 млн доларів

Відео 12:30, 21.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський захотів долар по 30 грн: стало відомо, які будуть наслідки

За тиждень на Донбасі ліквідували 11 окупантів, ще 14 поранено, – штаб ООС

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку: поліція шукає злочинця

У Харкові встановили наметове містечко проти скандальної дороги через "Барабашово": вимагають експертизу

На Донбасі трагічно загинув молодий захисник України: у квітні він одружився