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10 січня • оновлено в 15:12
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Мабуть сподобалось: в Держкіно розпочалися нові перегони по граблях

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Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило новий список кандидатів, допущених до участі у повторному конкурсі на посаду голови Держкіно. Попередній список, у якому було дев’ять кандидатів, із сайту зник.

Схоже на те, що на посаду голови Державного агентства з питань кіно було кимось пороблено: дивні конкурси, дивні персони і не менш дивні результати відбору. І це, якщо не згадувати про результати пітчінгів; пояснити розподілення коштів платників податків і критерії "творчого відбору" переможців Юлія Крапівіна намагається отримати вже останні півроку.

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