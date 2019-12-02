M1 Music Awards: питання, які не наважуються поставити журналісти організаторам музичної премії

П'ята "ювілейна" премія M1 Music Awards, щорічна музична премія, яка була започаткована телеканалом "М1" в 2015 року, не принесла жодних несподіванок: нових облич - немає, у фаворитах проекти Потапа (продюсера "Олексія Потапенка").

Для того, аби зрозуміти всю обмеженість "зіркового" складу премій, слід лише нагадати, що за 5 років її існування, Тіна Кароль — здобула 6 статуеток. За нею йде гурт Время и Стекло; 5 нагород від музичного телеканалу "М1", дует Потап и Настя і Дмитро Монатик мають по 4 нагороди, а також, Світлана Лобода, The Hardkiss та Макс Барських були відзначені тричі.

Загально, найбільшу кількість номінацій, станом на 2019 рік, мають Время и Стекло (17), Тіна Кароль (15), Дмитро Монатик (13) і Потап и Настя (9). Найбільше номінацій і жодної перемоги мають Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Ольга Цибульська — 5 номінацій. За п'ять років...

Важко не помітити того, що на тлі повної відсутності нових імен українського шоу-бізнесу, які б мала, зокрема, відкривати така премія, регулярно нагороджуються виконавці, які гастролюють Росією, не можуть похвалитись легальним продажем своїх альбомів, а більшість виконавців продюсує одна компанія.

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