Люстрацію в Україні хочуть переглянути: в Мінюсті озвучили плани

В міністерстві юстиції підготували законопроєкт про зміни до закону "Про очищення влади" (про люстрацію), який має на меті зробити його таким, що відповідає європейським стандартам.

Норма про те, що люстрації піддаються тільки ті особи, які безпосередньо брали участь в узурпації влади президентом України Віктором Януковичем – не скасовується.

Разом з тим в Мінюсті пропонують, щоб особи, які автоматично піддались люстрації через факт перебування на певній посаді, мали шанс переглянути це – з огляду на конкретні дії і рішення.

Для цього пропонується створення незалежного органу – Комісію. До її складу увійдуть троє осіб від громадськості та троє осіб від Кабінету міністрів України.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць.

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