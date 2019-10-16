Людмила Русаліна: Happy Leaf немає аналогів на ринку України

Конопляне прядиво чи конопляні волокна - відомі ще до нашої ери, як матеріал з якого виготовляли одяг та взуття.

Українці не виключення – продукти харчування, одяг, риболовецькі сітки, ліки з конопель, - все це частина нашої культури. Сьогодні, так звана cannabis-продукція знову у фаворі.

Це настоянка, що містить екстракт канабісу. Напій вже двічі отримав найвищу відзнаку на Міжнародному конкурсі Best Drink.

Компанія Петрус презентувала настоянку Happу Leaf в рамках фестивалю коноплярства який днями проходив у столиці. Президент компанії Людмила Русаліна каже, що на її лікеро-горілчаному заводі не бояться експериментувати, там завжди шукають нові ніші на ринку, пропонують цікаві рішення та смаки для українських та іноземних споживачів.

Сьогодні продукція Петрус експортується до наступних держав світу: США, Китай, Молдова, Вірменія, Азербайджан, країни Балтики, Африки, Італія, Іспанія, Німеччина, Польща, Канада.

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