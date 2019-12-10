Ексцентричний дизайнер з Великобританії Томас Твейтс на три дні оселився серед кіз в горах Швейцарії, щоб пожити їхнім життям.

Чоловік використовував спеціальні протези на руках і ногах, щоб хоч трохи наблизитися до цапиному облич.

Людина-козел Скріншот з відео

Людина-козел Скріншот з відео

За словами Твейтс, чотириногі друзі не стали приймати його за свого і "залишили його в пилу", коли він йшов за ними вниз по пагорбу.

"Спускатися по горі було страшно, тому що, якби я впав, у мене не було рук, щоб захиститися від каменів", - підкреслює дослідник.

Людина-козел Скріншот з відео

Людина-козел Скріншот з відео

Збирався залишити позаду стреси мегаполісу чоловік тепер збирається написати книгу "Козочеловек: як я відпочив від людського буття".

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