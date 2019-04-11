''Люди важливі'': у Києві пройде форум українських лібералів

Начальник Головного сервісного центру МВС України, спікер ІІІ Форуму суспільно-політичного руху "Люди важливі" Владислав Криклій, зазначив, що, цей форум не про політику, а про сенси і зміст, що мають стати до порядку денного на наступні п'ять років. Головні пріоритети форуму, які відображені у маніфесті це, за його словами, свобода, людиноцентризм, право вибору, але не залишили осторонь уваги і сучасні новації, серед яких електронне врядування. Криклій наголосив, що лідери суспільної думки, в такій концентрації в одному місці зустрічається вкрай рідко.

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