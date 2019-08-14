Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Люди починають більше розуміти тварин: прогнози зоозахисника

59 Читати матеріал російською

Зоозахисник Микола Овселян дав коментарі стосовно статусу тварин в різних країнах світу.

Так, наприклад, Індія визнала дельфінів особистостями і заборонила дельфінарії. Згідно до рішення індійського уряду, дельфіни є особами, відмінними від людей, права на життя та свободу яких повинні дотримуватись. Експерт зазначив, що свідомість людей, які проживають у більш розвинених країнах світу, таких як США чи Канада, за останні 20-25 років дуже сильно змінилась. Люди починають більше розуміти тварин та їх потреби. За словами Овселяна таке розуміння, як правило, приходить після 30 років. Часто саме в цьому віці люди припиняють їсти м'ясо. Це, на думку експерта, може свідчити про те, що світ змінюється, і люди стають більш цивілізованими.

Він також зазначив, що не підтримує використання тварин для розваг у циркових виставах. Овселян навів вдалий приклад Німеччини, яка використовує у своїх цирках голограми замість живих тварин. В Україні тварин заборонено використовувати лише в цирках Києва.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Микола Овселян
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...