Люди починають більше розуміти тварин: прогнози зоозахисника

Зоозахисник Микола Овселян дав коментарі стосовно статусу тварин в різних країнах світу.

Так, наприклад, Індія визнала дельфінів особистостями і заборонила дельфінарії. Згідно до рішення індійського уряду, дельфіни є особами, відмінними від людей, права на життя та свободу яких повинні дотримуватись. Експерт зазначив, що свідомість людей, які проживають у більш розвинених країнах світу, таких як США чи Канада, за останні 20-25 років дуже сильно змінилась. Люди починають більше розуміти тварин та їх потреби. За словами Овселяна таке розуміння, як правило, приходить після 30 років. Часто саме в цьому віці люди припиняють їсти м'ясо. Це, на думку експерта, може свідчити про те, що світ змінюється, і люди стають більш цивілізованими.

Він також зазначив, що не підтримує використання тварин для розваг у циркових виставах. Овселян навів вдалий приклад Німеччини, яка використовує у своїх цирках голограми замість живих тварин. В Україні тварин заборонено використовувати лише в цирках Києва.

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