Люди мають почати приходити в церкву 25 грудня: священнослужитель

Священник Андрій Гуль у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував готовність суспільства до переносу Різдва на 25 грудня в Україні.

"Зараз стоїть питання 25 грудня чи 7 січня. Я хочу зазначити, що всі християни усіх конфессій святкують Різдво 25 грудня. Просто ми використовуємо різні календарі. У суспільстві існує твердження, що 25 грудня - це католицьке Різдво. На мою думку, це не правильно і це заважає. Календарне питання не є догмою, тобто питанням, яке не можна порушити Я можу порадити механізм та рецепт, як це можна зробити. Моя порада така, щоб наступного року всі прийшли 25 грудня у церкву, і таким чином священностлужителі побачать, що людям це є важливо. Держава свій крок зробила, 25 грудня є вихідним днем", - зазначив Андрій Гуль.

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