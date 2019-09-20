Люблять сильну руку, але не сприймають диктатуру: соціолог про ментальність

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович прокоментував, що саме може похитнути рейтинг президента.

Він зазначив, що рейтинг президента може як знизитись, так і вирости. Українці, за словами експерта, можуть прийняти затискання та утискання, якщо влада почне з себе, а не з підприємця чи звичайних громадян. При цьому, на думку соціолога, українці мають цікаву ментальну особливість.

Наприклад, якщо зараз запитати українця, чи погодиться він на диктатуру, то українець, скаже, що категорично не погодиться. А якщо сказати українцю, що зараз Володимир Зеленський може одноосібно приймати усі рішення у державі, то українець скаже, що це є дуже добре, оскільки так можна швидше та ефективніше впроваджувати реформи.

"Коли ми говоримо про сильну руку, то українець це вітає, коли ми говоримо про диктатуру, то українець її не сприймає", - зазначив Антипович.

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