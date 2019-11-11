Ляшко побився з Герусом в аеропорту "Бориспіль"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.

Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль", про що OBOZREVATEL повідомили свідки події.

Конфлікт стався через розбіжності в політичних і економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Також Ляшко здивувався, що нардеп робить у ЗОД, оскільки прохід туди коштує близько 3,5-4 тисяч гривень. Лідер Радикальної партії заявив, що бронював прохід за свої гроші і поцікавився, чи не за державні гроші пройшов Герус. Але той ухилився від відповіді.

Герус, якого небезпідставно називають людиною бізнесмена Ігоря Коломойського, виступає за зняття санкцій із Росії з метою відновлення імпорту електроенергії в агресора. Завдяки його зусиллям, Росія в ніч із 4 на 5 листопада рекордно наростила експорт "струму" в Україні.

Про інцидент повідомили поліції. Правоохоронці "проводять перевірку".

Незабаром Ляшко в Facebook прокоментував інцидент, назвавши Геруса російським лобістом. "Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!" – написав екснардеп.

Блогер і журналіст Кирило Сазонов, коментуючи скандал, розповів, що через дії Геруса Росія отримала одразу два "бонуси", які будуть використані проти України.

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