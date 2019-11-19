Ляшка показово шмагають, щоб інші зрозуміли, як себе поводити: політичний аналітик

Дії прокуратури стосовно лідера Радикальна партія Олега Ляшка неадекватні, влада влаштувала показове шмагання.

Про це заявив політичний аналітик Карл Волох, коментуючи вручення прокуратурою підозри Олегу Ляшку за бійку з Андрієм Герусом.

"Абсолютно неадекватно, як на мене. Знаєте, ми взагалі живемо в якійсь парадоксальній ситуації, коли, умовно кажучи, три підряд повідомлення від людей, які мають безпосереднє відношення до фракції "Слуга народу", про те, що там виплачуються, наприклад, у конвертах дуже серйозні суми щомісяця, не знаходять взагалі жодного відображення, вони навіть не вносяться в ЄРДР, ніхто їх не перевіряє і т.д. А тут раптом десь там хтось із кимось поштовхався, і це стає приводом для моментальної підозри. Виглядає все дуже жалюгідно, як на мене", – сказав Волох.

На його думку, історія з Олегом Ляшко – це показове покарання, яке влада застосовує, щоб залякати опонентів.

"З Ляшка в даному разі зробили показове шмагання. Для того, щоб усі зрозуміли, хто в хаті господар і проти кого не можна хвіст піднімати", – вважає Волох.

Нагадаємо, сьогодні Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.

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