Львівська область – лідер по COVID-19: в ОДА озвучили план

Відео 21:37, 3.07.2020

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко розповів про поточну ситуацію із захворюваністю на коронавірус в області і місті Львові.

В регіоні суттєво посилений контроль за дотриманням карантинних заходів, створені десятки мобільних груп з представників громадськості, що допомагають правоохоронцям.

Наразі чергове послаблення карантину в Львівській області неприпустиме, сказав чиновник.

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