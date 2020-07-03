Головна Новини
3 липня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Львівська область – лідер по COVID-19: в ОДА озвучили план

189
Читати матеріал російською

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко розповів про поточну ситуацію із захворюваністю на коронавірус в області і місті Львові.

В регіоні суттєво посилений контроль за дотриманням карантинних заходів, створені десятки мобільних груп з представників громадськості, що допомагають правоохоронцям.

Наразі чергове послаблення карантину в Львівській області неприпустиме, сказав чиновник.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини