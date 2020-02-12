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12 лютого • оновлено в 13:34
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Лутковську замінили у ТКГ: коментар військового експерта

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Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він висловився із приводу змін у тристоронній контактній групі, де Геннадія Кузнєцова призначили замість Лутковської.

"Лутковська була досить фахова. Професійно робила свою роботу. Вона зі своїми колегами справді намагалася знайти усіх громадян України, які незаконно утримуються на території Росії. Я думаю, що це лише початок, і не виключено, що зміниться ледь не півуряду, а можливо є бажання і весь уряд переформатувати", - заявив Мусієнко.

На його думку, Олексія Гончарука зараз підтримує багато міжнародних партнерів, у тому числі і МВФ. Тому, щоб його замінити, Єрмаку доведеться шукати рівнозначну фігуру.

"Говорять різне, і що Гончарука саме Богдан привів", - додав Мусієнко.

Мусієнко також дав прогнози щодо того, якою буде доля депутатів від "Слуги народу", з якими пов'язані скандали.

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Олександр Мусієнко
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