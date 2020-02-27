Лукашенко заявив про готовність до добровільної інтеграції з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова до цивілізованої інтеграції з Росією, проте не потерпить примусу до цього.

Як передає БЕЛТА, свою позицію білоруський лідер висловив на зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Михайлом Мясниковичем.

"Ми залишаємося, як завжди, віддані реальній інтеграції, без примушування до неї (новий термін з'явився в союзі – "примушування до інтеграції"). І дивно, що почалося це з примусу до інтеграції Білорусі. Розумієте, про що йдеться", – обурився Лукашенко.

Президент Білорусі підкреслив, що ще разом із першим президентом Росії Борисом Єльциним завжди ініціював взаємодію двох держав у сфері економіки та життя людей, проте зі збереженням суверенітету та незалежності.

"Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. За всіх складнощів тоді ми знаходили розв'язки щодо непростих питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина й метушня. І, як я вже сказав, примушування до інтеграції", – висловив своє невдоволення білоруський лідер.

Лукашенко також підкреслив, що Білорусь однозначно виступає за реальну інтеграцію на класичних принципах, які знає весь світ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що в керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії. Політик переконаний, що ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом.

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