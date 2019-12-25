Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії увійти до складу його держави.

В інтерв'ю Ехо Москви він запропонував альтернативний план з інтеграції, якої так бажає Кремль. Лукашенко зазначив, що громадяни Білорусі навряд чи будуть проти такого сценарію.

"Зовсім простий варіант – ви вступаєте до складу Білорусі. Росіяни будуть проти? Ні. Білоруси, які так обурюються, теж. Слухайте: Росія входить до складу Білорусі. А чому ви нас запрошуєте до складу Росії і не розглядаєте такий варіант?" – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко також пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на Білорусь.

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