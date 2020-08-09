Лукашенко вже виграв, в Білорусі буде Майдан, – опозиціонер

Протоколи з результатами президентських виборів в Білорусі були оформлені ще до підрахунку голосів.

У них результат чинного президента Олександра Лукашенка становить близько 76%. Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

Як пояснив опозиціонер, саме така цифра сьогодні озвучується провладними ЗМІ в країні. "Людей морально готують до цього", – зауважив він.

Вибори в Білорусі він назвав "спецоперацією Лукашенка з перепризначення себе". У цьому контексті опозиціонер повідомив, що в складі виборчих комісій практично відсутні представники альтернативних кандидатів, а їх спостерігачів не допускають на виборчі дільниці – вони змушені працювати поза межами виборчкомів.

У той же час Лебедько вказав на особливості нинішньої кампанії в Білорусі, які грають не на користь Лукашенка. За його словами, в даний час у президента країни "історично найнижчий рейтинг", довіра народу до влади підірвана.

На відміну від попередніх кампаній, сьогодні у Лукашенка відсутні кошти для підкупу виборців, і вперше за всю історію його президентства Росія відкрито не підтримує його кандидатуру, хоча в кампанії "простежується російський слід".

Виходячи з цього опозиціонер спрогнозував протести в Білорусі, які пройдуть після оголошення результатів виборів. "Люди вийдуть, навіть якщо не буде звернення від об'єднаного штабу", – заявив він. Лебедько звернув увагу на високу самоорганізацію, яку громадяни країни проявляють в ході цієї кампанії.

Політик припустив, що Лукашенко готовий до силового сценарію придушення протестів, але "конвеєр репресій" не зможе впоратися з величезною кількістю людей, які візьмуть участь в білоруському Майдані. Разом з тим він припустив, що сценарій зміни президента в Білорусі і, зокрема, приходу до влади опозиційної кандидатки Світлани Тихановської, навряд чи прораховувався в Кремлі і, відповідно, керівництво РФ поки що не розробило відповідний план дій.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі пройдуть чергові президентські вибори. У разі перемоги на них Олександр Лукашенко стане главою держави вшосте.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Лебедько заявив, що Лукашенко "хворий владою", і за довгі роки свого правління "прихватизував" всі структури влади.