Лукашенко вважає, що сир допоможе лікувати COVID-19

Obozrevatel Відео 20:10, 23.10.2020 Оновлено: 20:12, 23.10.2020
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