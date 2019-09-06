Лукашенко вкотре збрехав: Маск заявив, що не дарував йому авто

Підсумки тижня з Вадимом Колодійчуком.

У цьому випуски були розглянуті наступні новини:

Борис Джонсон заявив, що затримок з Брекзіт НЕ буде

Лакашенко збрехав - Маск заявив, що не дарував йому автомобіль

Ураган Доріан засіяв пляжі Флориди кокаїном

Детальніше про них можна дізнатися, переглянувши відео.

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