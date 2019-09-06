Лукашенко вкотре збрехав: Маск заявив, що не дарував йому авто

Лукашенко вкотре збрехав: Маск заявив, що не дарував йому авто3.6т Читати матеріал російською
Підсумки тижня з Вадимом Колодійчуком.
У цьому випуски були розглянуті наступні новини:
Борис Джонсон заявив, що затримок з Брекзіт НЕ буде
Лакашенко збрехав - Маск заявив, що не дарував йому автомобіль
Ураган Доріан засіяв пляжі Флориди кокаїном
Детальніше про них можна дізнатися, переглянувши відео.
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