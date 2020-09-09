Білоруський опозиціонер сказав, на чому тримається режим Лукашенка
Режим Олександра Лукашенка в Білорусі тримається на двох стовпах – силових структурах і Кремлі на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Це дві підпірки, на яких провисає Олександр Лукашенко. Допоки вони стоять, буде триматися і Лукашенко", – заявив він.
Разом з тим опозиціонер повідомив, що, за винятком кількох силових підрозділів, на які спирається Лукашенко – "ескадрону смерті" і "ескадрону страху" – білоруські силовики не готові стріляти в протестувальників.
Лебедько додав, що з правоохоронних структур Білорусі звільняються люди. "Не минає і дня, щоб хтось із людей, які носять погони, не залишив свій жетон і не пішов з силових структур", – повідомив він.
Повну версію бліцінтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL.
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