Білоруський опозиціонер сказав, на чому тримається режим Лукашенка

Режим Олександра Лукашенка в Білорусі тримається на двох стовпах – силових структурах і Кремлі на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Це дві підпірки, на яких провисає Олександр Лукашенко. Допоки вони стоять, буде триматися і Лукашенко", – заявив він.

Разом з тим опозиціонер повідомив, що, за винятком кількох силових підрозділів, на які спирається Лукашенко – "ескадрону смерті" і "ескадрону страху" – білоруські силовики не готові стріляти в протестувальників.

Лебедько додав, що з правоохоронних структур Білорусі звільняються люди. "Не минає і дня, щоб хтось із людей, які носять погони, не залишив свій жетон і не пішов з силових структур", – повідомив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL.

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