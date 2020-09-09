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9 вересня • оновлено в 19:55
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Білоруський опозиціонер сказав, на чому тримається режим Лукашенка

1.6т
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Режим Олександра Лукашенка в Білорусі тримається на двох стовпах – силових структурах і Кремлі на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Це дві підпірки, на яких провисає Олександр Лукашенко. Допоки вони стоять, буде триматися і Лукашенко", – заявив він.

Разом з тим опозиціонер повідомив, що, за винятком кількох силових підрозділів, на які спирається Лукашенко – "ескадрону смерті" і "ескадрону страху" – білоруські силовики не готові стріляти в протестувальників.

Лебедько додав, що з правоохоронних структур Білорусі звільняються люди. "Не минає і дня, щоб хтось із людей, які носять погони, не залишив свій жетон і не пішов з силових структур", – повідомив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що за масовими протестами в країні стоять США, Чехія, Литва і Україна.

  • 8 вересня в столиці Білорусі пройшли акції на підтримку опозиціонерки Марії Колесникової. Влада назвала мітинги незаконними і провели жорстокі затримання.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допустив, що заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито присутність в Білорусі "200 екстремістів з України" може стати приводом для введення військ РФ.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Протести у Білорусі
Особи
Анатолій Лебедько Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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