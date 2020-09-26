Опозиціонер назвав оптимальний шлях відсторонення Лукашенка від влади

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути відсторонений від влади тільки мирним шляхом.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив білоруський опозиційний політик Сергій Калякін. "Йде мирний тиск на владу. І через цей тиск, через цю демонстрацію йде зміна в головах людей, у тому числі і тих, хто знаходиться при владі", – сказав він.

За словами опозиціонера, подібні глобальні трансформації в країні неможливо спрогнозувати наперед. У той же час він зауважив, що вони є наслідком тривалого підготовчого процесу. "До того, до чого сьогодні прийшла Білорусь, ми йшли 26 років", – сказав Калякін.

Він сказав, що в даний час на багатьох підприємствах в Білорусі ведеться передстрайкова робота, і в майбутньому промисловість може зупинитися. За його словами, важко передбачити, як поведуть себе силовики. "Але багато хто з них теж втомилися від того, що вони повинні захищати не зовсім адекватної людини", – констатував він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Сергієм Калякіним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, церемонія почалася без анонса і телетрансляції.

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