Лукашенко пригрозив студентам скасувати відстрочку від армії через протести

Obozrevatel Відео 17:19, 27.08.2020 Оновлено: 17:30, 27.08.2020
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