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10 грудня • оновлено в 13:41
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Лукашенко почав готуватись до виборів: хто може скласти йому конкуренцію

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Головний редактор білоруського видання "БелГазета" Кирило Живалович вважає, що масові протести, які відбулися у сусідній країні проти об'єднання із Росією, вигідні президенту Олександру Лукашенку.

За його словами, те, що білоруські силовики ставились досить лояльно до протестувальників пов'язано з двома фактами. Перше, це те, що критика, гасла і вимоги, які проголошували білоруси, стосувались не внутрішньої, а зовнішньої політики. А це може бути використано президентом Білорусі, як аргумент у розмовах із Росією.

Друге, це майбутні вибори глави держави, до яких Лукашенко вже почав готуватись.

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Кирило Живалович
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