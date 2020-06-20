Лукашенко невдало виправдався за слова про жінку-президента

Відео 15:41, 20.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Журналістка "112 Україна" поскаржилася на обмеження прав російськомовних в Україні

Стало відомо про загибель 38 цуценят на борту українського літака: МАУ відреагувала

У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним

У Дніпрі під час затримання застрелили поліцейського: він надягнув наручники й помер

Ватажок "ЛНР" звернувся до Зеленського з проханням "виконати обіцянку"