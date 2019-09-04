Лукашенко бреше про зброю з України: прикордонник

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Лукашенко бреше про зброю з України

За словами Демченка, на даний момент всі українські пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі, і вони не фіксують збільшення накопичення транспорту через якісь уповільнені дії прикордонників Білорусі. Черг на пунктах пропуску на виїзд з Білорусі також, за словами експерта, немає. Крім того, прикордонники не фіксують збільшення кількості відмов громадянам, які їдуть до Білорусі з України.

Демченко заявив, що якщо порівнювати 2017 і 2019 роки, то на кордоні фіксується зменшення кількості випадків виявлення зброї. Це підтверджується протоколами робочих зустрічей наших співробітників і співробітників прикордонного комітету Білорусі.

Якщо брати цей рік, за 8 місяців нами на кордоні з Білоруссю виявлено тільки 38 одиниць зброї. Ця кількість на 40% менше, ніж в аналогічний період минулого року. З цих 38 одиниць 20 (тобто, більше половини) намагалися ввезти в Україну, і тільки 18 одиниць намагалися перевезти через кордон в напрямку Білорусі. Якщо класифікувати цю зброю, то тільки одна одиниця вогнепальна, уся інша - мисливська зброя, травматична, холодна зброя та електрошокери.

Експерт зазначив, що заяви про те, що йде потік зброї з України, не відповідають дійсності. Ми не отримували від білоруської сторони підтвердження фактів, що саме з України незаконно намагалися перевозити зброю.

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