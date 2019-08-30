Лукашенко 65: статки білоруського диктатора

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 серпня святкує ювілей – йому в 2019-му виповнюється 65 років.

Як відомо, за роки правління лідер цієї країни встиг обзавестися не малою кількістю нерухомості. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як виглядають розкішні резиденції "царя" Білорусі.

Палац Незалежності можна назвати однією з резиденцій Лукашенка, оскільки у нього там є власний кабінет, до того ж напис на фасаді свідчить: "Резиденція президента".

"Дрозди" – місце на околиці Мінська, де проживає президент Білорусі. Це комплекс із понад півсотні споруд: будівлі для офіційних прийомів, спеціальний будинок для приїжджих, більше 30 житлових котеджів, огороджених величезним парканом.

Пришкільна резиденція ("Озерний") в Острошицькому Містечку під Мінськом. У радянські часи це була дача маршала Тимошенка. Лукашенко провів реконструкцію споруд і добудував нові об'єкти. Це триповерхова укріплена цегляна будівля, площа кожного поверху становить приблизно 500 кв. м.

Гостьова резиденція "Заславль" на березі Мінського моря: спорткомплекс, декілька житлових корпусів і навіть намети для гостей.

База відпочинку "Крупенін" за 30 км від Вітебська: два корпуси, декілька VIP-котеджів, найпростіший номер коштує майже $40

Хутір "Віскулі" в Пружанському районі Брестської області – мисливська садиба відкрита для відвідувачів.

Резиденція у Березинському гідрологічному заповіднику неподалік від села Валова Гора. Триповерхова будівля розрахована на 12 осіб. Там є сауна, басейн, більярд, пляжний комплекс, ресторан і вертолітний майданчик

Поліська резиденція на березі Прип'яті – декілька маленьких котеджів і основна будівля.

"Схід" в одній із заток Мінського моря – озброєна охорона, триметровий паркан, камери.

"Лясковічі" в однойменному селі Петриківського району Гомельської області. Вона розташована просто на березі річки Прип'ять. Великий будинок із декількома спальнями і камінним залом, дещо менші три двоповерхові маєтки, баня, басейн, більярд.

"Причал" на березі озера Лядське в Біловезькій Пущі. Декілька будиночків, розташованих навколо штучної водойми на березі озера Лядське.

Готельний комплекс "Красносельський" на 40 місць у селі Рогове Мінського району: триповерховий готель і три житлові будиночки.

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