"Лос Бандо" – о 19:15 чудовий дитячий фільм на OBOZREVATEL

Obozrevatel Відео 07:00, 10.02.2021 Оновлено: 20:10, 10.02.2021

Наввипередки з часом, поліцією та батьками – назустріч мрії!

Вирушаємо у подорож разом із гуртом початківців з Норвегії, – друзі прямують через всю країну, аби взяти участь у рок-фестивалі.

– Номінація на "Кришталевого ведмедя" за найкращий художній фільм для юнацтва, Берлінський кінофестиваль, 2018

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